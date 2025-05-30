Kapıkule'de Tarihi Eser Operasyonu: 12 Bin 770 Parça Ele Geçirildi

Kapıkule'de Tarihi Eser Operasyonu: 12 Bin 770 Parça Ele Geçirildi
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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, Polonya'ya kaçırılmak istenen toplam 12 bin 770 parça tarihi eser ele geçirildi. Ekipler, bir tırın kupasında 12 bin 370 adet sikke ile birlikte 400 adet takı ve objeyi buldu.

Kapıkule'de tarihi eser operasyonunda 12 bin 770 parça ele geçirildi

EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Polonya'ya kaçırılmak istenen tarihi eserlere yönelik düzenlenen operasyonda 12 bin 770 adet eser ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Mayıs 2025 tarihinde Konya'dan Polonya'ya gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda arama yapıldı.

Tırın kupasında gerçekleştirilen aramada değişik ebatlarda 12 bin 370 adet sikke ile birlikte 400 adet takı ve obje olmak üzere toplam 12 bin 770 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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