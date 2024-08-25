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Kapıkule'de rekor: 3 milyon 814 bin 544 yolcu girişi ve çıkışı oldu

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 3 milyon 814 bin 544 yolcu girişi ve çıkışının gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca araç ve yolcu girişlerinde yüzde 10'luk bir artış olduğunu belirtti.

Kapıkule'de rekor: 3 milyon 814 bin 544 yolcu girişi ve çıkışı oldu

EDİRNE - Kapıkule Sınır Kapısı'nda açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, toplamda şuana kadar 3 milyon 814 bin 544 yolcu giriş ve çıkış sayısına ulaşarak, 2024 yılının rekorunun kırıldığını ifade etti. Ayrıca Vali Sezer, araç girişi ve yolcu girişlerinde de yılbaşından bu tarafa yüzde 10'luk artışın olduğunu belirtti.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış yapan gurbetçileri yaşadıkları memleketlerine dönüş yolunda uğurlayan Edirne Valisi Yunus Sezer, 2024 yılının yolcu giriş ve çıkış rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yoğun yolcu girişi nedeniyle 12 olan peron sayısını 24'e çıkardıklarını ifade eden Vali Sezer, giriş ve çıkışlarda toplam araç sayısının 937 bin 313 çıkışı olduğunu belirtti.

Öte yandan, yolcu girişinde bu sene yine tüm zamanların rekorunun kırıldığını aktaran Vali Sezer, 2 milyon 89 bin girişin olduğunu vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, "22 Ağustos itibariyle, yani geçen hafta Pazar itibariyle şuana Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ve diğer gümrük kapılarından yoğun araç ve yolcu çıkışını yakalamış durumdayız. Yoğunluktan dolayı karşı taraftaki Bulgaristan ve Yunanistan'daki kapasiteden dolayı bu yoğun dönemlerde bir kuyruk söz konusu olabiliyor fakat geçen yıllardakilerle kıyaslanamayacak derecede bu bekleme sürelerinde azalma söz konusu. Özellikle Kapıkule Gümrük Kapımızda 12 olan peron sayımızı 24'e çıkarmış durumdayız" dedi.

3 milyon 814 bin 544 sayısına ulaşmış durumdayız

Vali Sezer, "22 Haziran 23 Ağustos tarihleri arasında özellikle binek araçta 520 bin 427 araç giriş söz konusu, şuana kadar da bu sezon devam ediyor. Eylülün ilk haftası da dahil olmak üzere çıkışlar devam edecek. 416 bin 886 araç çıkış söz konusu. Yani toplamda giriş ve çıkışlarda toplam araç sayımız sonuç olarak 937 bin 313 araç giriş ve çıkışı söz konusu durumda. Yine Yolcu girişinde az önce bahsettiğim gibi, bu sene yine tüm zamanların rekoru kırılmış durumda. Giriş sayımızda 2 milyon 89 bin giriş söz konusu. Şu ana kadar çıkan özellikle gurbetçilerimiz de 1 milyon 725 bin çıkış söz konusu. Toplamda şuana kadar giriş ve çıkış yapan gurbetçilerimizin, yolcularımızın sayısı da 3 milyon 814 bin 544 sayısına ulaşmış durumdayız" şeklinde konuştu.

"Yüzde 5 bir artış var"

Bu sene 14 Temmuz'da bir rekor yakalamıştık, 15 bin 553 araç, 57 bin günlük yolcu, çıkışta da 22 Haziran ve 22 Ağustos itibariyle yine bir rekor yakalandı. Burada da 5 bin 503 Araç ve 24 bin 449 yolcu çıkışı söz konusu, gurbetçi sezonumuzdaki toplam yolcu giriş ve araç giriş çıkışlarda geçen yıla göre yüzde 5 bir artış var. Toplam araç girişi ve yolcu girişlerinde de yılbaşından bu tarafa yüzde 10 artış söz konusu" ifadelerini kullandı.

Ülkeden çıkış yapan gurbetçilerde Avrupa'da vatan özlemi çektiklerini belirtti.

Gurbetçileri Vali Sezer ile birlikte, Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naim Tavlı sınırda uğurladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunus Sezer 3-sayfa Ekonomi Edirne 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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