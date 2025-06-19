Kapıkule'de Borulardan Kaçak Göçmen Operasyonu

Kapıkule'de çelik borulardan 5 kaçak göçmen ve aranan şüpheli çıktı

Edirne'de boruların içinde yurt dışına kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı

Edirne'de film gibi kaçış hikayesi son buldu

Kapıkule'de film gibi operasyon: Borulardan insan çıktı

EDİRNE - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda İstihbarat, Göçmen Şube Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile ortak yapılan çalışma sonucu büyük çaplı boruların içerisine gizlenmiş 5 yabancı uyruklu şahıs ile tutuklamaya yönelik aranma kaydı bulunan F.K. isimli şahıs yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak göçmenlere yönelik mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin ortak çalışmasıyla Kapıkule Gümrük Sahası'nda dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

Yurt dışına çıkış yapacak büyük çaplı boru yüklü bir tır Kapıkule Sınır Kapısı'nda durduruldu. Yapılan arama sonucu boruların içerisine gizlenmiş 2'si Irak, 3'ü Filistin uyruklu şahıs ile suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma ve tefecilik suçundan tutuklamaya yönelik arama kaydı olduğu tespit edilen F. K. isimli şahıs yakalandı.

F.K'nın ilk sorgusunda Antalya'da suç örgütü kurmak suçundan yargılandığı dosyanın onanması sonrası hapse gireceğini anladığından 10 bin Euro karşılığı yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirttiği öğrenildi.