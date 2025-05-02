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Kapıkule'de 87 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule'de 87 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan bir otobüste yapılan operasyonda 87 kilo 752 gram uyuşturucu madde bulundu. Üç kişi tutuklandı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapan bir otobüste gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda 87 kilo 752 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına giriş yapan otobüsün şüpheli görülmesi sebebiyle X-Ray tarama cihazına sevk edildi.

X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespiti üzerine otobüs, narkotik dedektör köpeği "Jeff" ile yapılan arama ve kontrollerde uyuşturucu maddesi olduğu tespit edildi.

Otobüsün içerisinde gizli bölmeye gizlenmiş halde 93 şeffaf vakumlu paket içerisinde toplam 87 kilo 752 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 otobüs şoförü ve 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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