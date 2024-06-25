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Kapıkule'de 635 kilo esrar ele geçirildi

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Bulgaristan üzerinden gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda 635 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule'de 635 kilo esrar ele geçirildi

EDİRNE - Bulgaristan üzerinden gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda 635 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı risk analizleri doğrultusunda yönlendirdikleri x-Ray taramasına sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk belirlendi. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama neticesinde, yasal yük içine gizlenmiş brüt ağırlığı 635 kilogram olan esrar ele geçirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 635 kilo esrar maddesi ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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