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Kapıkule'de 5 Bin 148 İlaçla Yakalanan Kadın Gözaltında

Kapıkule'de 5 Bin 148 İlaçla Yakalanan Kadın Gözaltında
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Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kadın, beline sardığı 5 bin 148 adet ilaçla gümrükte yakalandı. Kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir kadın, beline sardığı 5 bin 148 adet ilaçla yakalandı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule gümrük sahası yolcu giriş salonuna gelen bir kadın, pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra gümrük muhafaza kontrol noktasına geldi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş ve davranışından şüphelendikleri kadının üzerinde arama yaptı.

Özel cepler yapılan kıyafet ile yakalandı

Yapılan aramada şüphelinin 5 bin 148 adet ilacı vücudunun her tarafına sardığı görüldü. Detaylı X-ray tarama ve metal dedektör taramasından geçirilen kadında, ilaçların özel yapılan bir kıyafetin tüm ceplerine konulup, üzerinin de tekrar kumaşla dikildiği tespit edildi.

Şüpheli hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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