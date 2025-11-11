Haberler

Kapalıçarşı'da Kara Para Aklama Operasyonu: 76 Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında, Hotto Yazılım ve Coinvest Liz Bilişim yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı. Operasyon, 10 ilde düzenlendi ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 335 milyon TL değerinde araç ve taşınmaza el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon sonucu 76 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'yasa dışı bahis', 'forex yatırım dolandırıcılığı' ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun düzenlemiş olduğu raporlarda ve bilirkişi raporuna göre, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarıldı. Ayrıca, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğu iddia edildi.

76 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirilirken, bugün dördüncü operasyon düzenlendi. Suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de içerisinde olduğu İstanbul merkezli 10 ilde 76 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporu doğrultusunda 335 milyon Türk Lirası değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru

Sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru geldi
ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu

ABD'de Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'nin vatandaşlığı tartışma konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.