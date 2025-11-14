Kapalıçarşı'da Kara Para Aklama Operasyonu: 26 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kapalıçarşı'da kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'yasa dışı bahis', 'forex yatırım dolandırıcılığı' ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair düzenlenen operasyonda toplamda 76 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri ve aralarında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de bulunduğu şüphelilerden 62'si adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 44 şüpheli tutuklanma talebiyle, 18 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kara para aklama iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçerisinde şirket yöneticilerinin de bulunduğu B.A., N.S., B.U., B.U., E.E, A.D., S.T., F.Ç., E.K., A.A., E.K., H.Ö., M.A.Ö., M.Ç., S.Y., S.T., Y.G., O.Ş., M.S., F.M., A.A., İ.Ç., M.T. K., N.B.Ü., Ş.K., Y.Y. olmak üzere 26 zanlı tutuklandı. - İSTANBUL