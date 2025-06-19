Kapalı Otoparkta Araç Yangını Paniği

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Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki kapalı otoparkta meydana gelen araç yangını paniğe neden oldu. Motor kısmından çıkan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Kapalı otoparkta araç yangını paniğe neden oldu

KARABÜK - Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki kapalı otoparkta bir araç alev aldı. Yangın paniğe neden olurken, alevler diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Recep E.'ye ait 78 BA 912 plakalı otomobil Hastane bahçesinde bulunan kapalı otoparkta motor kısmından çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların yaşandığı olayda, ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada otopark içinde bulunan yangın vanalarındaki hortumlarla yanan araca müdahale edilirken, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın otoparktaki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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