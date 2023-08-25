Kapalı otelden 16 düzensiz göçmen çıktı, işletmeci tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele polisleri kapalı bir otele giren çıkanları fark etmesinin üzerine savcılıktan gerekli izinleri alarak hemen operasyon düzenledi. Düzenledikleri operasyonda kapalı görünen otelde konaklayan 16 düzensiz göçmen ve yasadışı konaklatan işletmeci yakalandı. İşletmeci S.Y. gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde dolaşan bir kişiden şüphelenerek takibe aldı. Takip ettikleri kişinin girdiği adresin kapalı bir otel olduğunu fark eden ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'ndan arama kararı alarak operasyon için düğmeye bastı. Marmaris'te bugün gerçekleştirilen operasyonda kapalı olarak görünen otelde 15 Suriye ve 1 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri kayıt dışı olarak konaklattırdığı tespit edilen işletmeci S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından il göç idaresine sevk edildi. Yasadışı göçmenleri konaklatan işletmeci S.Y. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçenin her noktasında yasadışı konaklama ve insan ticareti ile ilgili çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.