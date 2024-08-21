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Kapalı kasa kamyonetle kaçarken yakalandılar: 1 organizatör ve 32 yabancı uyruklu yakalandı

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Kırklareli'nde kapalı kasa kamyonetle kaçmaya çalışan kaçak göçmenler ve organizatör yakalandı. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda araç durduruldu ve 1 organizatör ile 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Organizatörün aranan bir suçlu olduğu belirlendi.

Kapalı kasa kamyonetle kaçarken yakalandılar: 1 organizatör ve 32 yabancı uyruklu yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde kapalı kasa kamyonetle kaçmaya çalışan kaçak göçmenler ve organizatör yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüpheli bir aracı takip altına aldı. Kapalı kasa kamyonet, Dereköy yolu üzerinden baraj yolu istikametine dönerken dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yapılan takip sonucunda araç, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince durduruldu.

Araçta, 1 organizatör ile 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs ve yabancı uyruklular, gerekli işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör B.E.D. isimli şahsın yapılan GBT ve UYAP sorgusunda, 2 ayrı suçtan aranmakta olduğu tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli 3-sayfa Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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