Kapaklı'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı S.V. yakalanarak tutuklandı. Polis, evinde yaptığı aramada yasaklı maddeler ve nakit para ele geçirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan uyuşturucu satıcısı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yasaklı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda S.V.'nin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 43 gram sıvı ham madde, toplamda 11 bin 456 kullanımlık yasaklı madde emdirilmiş peçete, 3 adet 40x40 yasaklı madde yapımında kullanılan peçete, 3 bin 700 TL nakit para, 1 adet makas, 2 adet cep telefonu, 1 adet göz damlası ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.V., emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

