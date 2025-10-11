Kapaklı'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şahıs Yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 günlük operasyonda, 17 şahıs yakalanarak uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 4 bin 348 kullanımlık uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ortaya çıktı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde bulunduran 17 şahıs yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 gün boyunca yapılan çalışmalarda 14 parça halinde 4 bin 348 kullanımlık uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 1.63 gram uyarıcı madde, 17 adet hap ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan 13 şahıs hakkında işlem başlatılırken uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 ise şahıs tutuklandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa