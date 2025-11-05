Kapaklı'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kesinleşmiş cezası bulunan ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Çerkezköy İlamat ve İnfaz Bürosu'nda infaza yönelik aranma kaydı bulunan ve 1 yıl 5 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası bulunan Ş.D. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahsın adresinde yapılan aramada da, 18 adet satışa hazır halde fişeklenmiş 36 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve 1 cep telefonu ele geçirildi. - TEKİRDAĞ