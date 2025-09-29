Haberler

Kapaklı'da Üç Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından aranan A.T. isimli şahıs polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üç farklı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yapılan çalışmada, Bakırköy Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 16 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 20 bin TL para cezası, Emirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalaması bulunan A.T. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyaz Saray'da Trump-Netanyahu zirvesi başladı

Trump'tan tüm dünyanın merak ettiği soruya net yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 eksik! Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

3 eksik birden! Liverpool'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
İşçi servisi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.