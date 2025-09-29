Kapaklı'da Üç Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde üç farklı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Kapaklı ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yapılan çalışmada, Bakırköy Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 16 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 20 bin TL para cezası, Emirdağ 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik yakalaması bulunan A.T. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. - TEKİRDAĞ