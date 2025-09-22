Haberler

Kapaklı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kapaklı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, orta refüje çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Yıldızkent Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Sabah erken saatlerde yaşanan kaza, Kapaklı-Çerkezköy yolu istikametinde, Yıldızkent üst geçidi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silivri doğumlu K.H.Y. (26) yönetimindeki 34 FJY 250 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle orta refüje çarptı. Kazada sürücü K.H.Y. ve araçtaki yolcu İ.A. (25)yaralandı.

Bilinci kapalı şekilde Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü K.H.Y., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolcu İ.A. ise bilinci açık şekilde Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

