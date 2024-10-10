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Kapaklı'da Ters Yön Denetimlerinde 1 Milyon 382 Bin Lira Ceza Kesildi

Kapaklı'da Ters Yön Denetimlerinde 1 Milyon 382 Bin Lira Ceza Kesildi
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Tekirdağ Kapaklı'da yapılan ters yön denetimlerinde bin 424 araç sürücüsüne toplamda 1 milyon 382 bin 233 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Tekirdağ Kapaklı'da, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ters yön denetimlerinde, bin 424 araç sürücüsüne 1 milyon 382 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından ilçe genelinde ters yön kuralına uymayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. 2024'ün başından itibaren 9 aylık bir süre boyunca yapılan denetim sonucunda bin 424 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 382 bin 233 lira cezai işlem uygulandı.

Kapaklı genelinde ters yön kuralına uymayan sürücülere yönelik yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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