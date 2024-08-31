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Kapaklı'da Tahta Yüklü Kamyon Direğe Takıldı, Otomobil Hasar Gördü

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tahta yüklü kamyon direğin tellerine takıldı. Kamyonun takıldığı 2 direk devrilirken park halindeki otomobil hasar gördü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tahta yüklü kamyon direğin tellerine takıldı. Kamyonun takıldığı 2 direk devrilirken park halindeki otomobil hasar gördü.

Olay, Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Atakaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.B. kontrolündeki 59 ABK 369 plakalı tahta yüklü kamyon sürücüsü, direğin tellerine takıldığını fark etmeyip yoluna devam etti. Yaşanan olayda devrilen 2 direkten biri park halinde bulunan 06 EDP 210 plakalı otomobilin üstüne devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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