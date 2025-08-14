Kapaklı'da Kontrolden Çıkan Minibüs Ağaç ve Aydınlatma Direğini Devrildi

Kapaklı'da Kontrolden Çıkan Minibüs Ağaç ve Aydınlatma Direğini Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir minibüs kontrolden çıkarak refüjdeki bir ağacı ve aydınlatma direğini devirdi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, refüjdeki bir ağacı ve aydınlatma direğini devirdi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kapaklı ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarça istikametine giden minibüs, kontrolden çıkarak refüje girdi. Minibüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, refüjdeki bir ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, aydınlatma direğini yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

O takımımız için dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Galatasaraylı taraftarlara Osimhen müjdesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.