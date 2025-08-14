Kapaklı'da Kontrolden Çıkan Minibüs Ağaç ve Aydınlatma Direğini Devrildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, refüjdeki bir ağacı ve aydınlatma direğini devirdi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kapaklı ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarça istikametine giden minibüs, kontrolden çıkarak refüje girdi. Minibüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, refüjdeki bir ağaç ve aydınlatma direği yola devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, aydınlatma direğini yoldan kaldırmak için çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ