Kapaklı'da Kesinleşmiş Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 3 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı.

Kapaklı'da saha çalışması gerçekleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Asliye Ceza İlamat Masası tarafından "kasten yaralama" ve Kırklareli Yerel İlamat Masası tarafından "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçlarından 3 yıl 8 ay ve 16 bin 600 TL adli para cezası bulunan H.Ç. isimli şahsı yakaladı.

Kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ