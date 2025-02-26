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Kapaklı'da Kaçak Kazı Ekipmanları Ele Geçirildi

Kapaklı'da Kaçak Kazı Ekipmanları Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta, 1 adet dedektör ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen 26 adet taş parçası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde durdurulan araçta kaçak kazı ekipmanları ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Şubat günü Kapaklı Pınarça Mahallesi'nde C.Ç. ve D.A.A.'nın bulunduğu bir aracı durdurdu. Yapılan kontrolde, çanta içerisinde 1 adet dedektör ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 adet taş parçası ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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