Ravza Camii yapımında iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Ravza Camii inşaatında 25 metre yükseklikten düşen 42 yaşındaki işçi Mustafa Karaömeroğlu, hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapımı süren Ravza Camii inşaatında iskeleden düşen 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı üzerinde yapımı devam eden Ravza Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, camide inşa çalışmaları sırasında Samsun Vezirköprülü Mustafa Karaömeroğlu, 25 metre yükseklikten düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçiyi Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Karaömeroğlu hayatını kaybetti.

Mustafa Karaömeroğlu'nun cenazesi 12 Aralık Cuma günü ikindi namazına müteakip Mevlana Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Kapaklı'da toprağa verilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
