Kapaklı'da İnşaat Alanında Elektrik Çarpması: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaat alanına giren 8 yaşındaki M.Y. isimli çocuk, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaat alanına giren çocuk, elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaşanan olayda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Erbay Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devam eden inşaat alanına giren 8 yaşındaki M.Y. isimli çocuk elektrik akımına kapıldı.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

Suriye'deki varlığımızdan rahatsız olan İsrail'e müthiş mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.