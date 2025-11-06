Haberler

Kapaklı'da Hatalı Park Eden 3 Bin 554 Sürücüye 3.7 Milyon TL Ceza

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, park yeri için ayrılmamış yerlere park eden 3 bin 554 sürücüye toplamda 3 milyon 739 bin 638 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, trafik akışını tehlikeye atan 1302 sürücüye de toplam 8 milyon 22 bin 33 lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 2025 yılında park yeri için ayrılmamış yerlere araçlarını park ederek vatandaşların hareketlerini kısıtlayan 3 bin 554 sürücüye 3 milyon 739 bin 638 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir içi trafiğinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına 2025 yılı itibariyle yapılan denetimlerde; cadde ve sokaklar üzerinde park yeri için ayrılmamış yerlere park ederek araçların engel olan, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklama yapan, yaya yollarına park ederek yayaların yürüyüşüne engel olan, engelliler için ayrılmış yerlere park eden ayrıca engelli vatandaşların geçişini zorlaştıran 3 bin 554 araç sürücüsüne 3 milyon 739 bin 638 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araç girişine yasak olan ve trafiğin tek yönlü olarak düzenlendiği yollarda aracını trafik akışının tersi yönde hareket ettirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan 1302 araç sürücüsüne toplam 8 milyon 22 bin 33 lira para cezası uygulandı.

Çalışmalarına kararlıkla devam edeceklerini bildiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Ana caddeler ve bağlı sokaklar üzerinde trafik işaret levhalarına uymayarak ters yönde seyreden, hatalı park etme sebebiyle trafik akışını zorlaştırarak şehir içi trafiğinin artmasına sebep olan, engelli vatandaşlarımız için ayrılmış yollara hatalı park ederek diğer trafik paydaşları için handikap oluşturan, hayatlarını zorlaştıran, bebek arabalı ailelerin karşıdan karşıya geçmesini zorlaştıran araç ve sürücüleri ile mücadelemiz ve denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
