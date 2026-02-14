Haberler

Elektrik akımına kapılan şahıs 10 metre yükseklikten düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrik akımına kapılan A.T. isimli şahıs, 10 metre yüksekten düşerek yaralandı. Durumunu görenler 112'ye bildirdi, sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrik akımına kapılan bir şahıs 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Kapaklı ilçesinde A.T. isimli şahıs elinde bulunan koruma demiriyle elektrik teline dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılmasının ardından 10 metre yüksekten düşen şahıs yaralandı. Durumu görenler olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı

Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botlarla kurtarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Gece 03.30'da gönderdiği Thomas Reis'in yerine bakın kimi getirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi

Komşuda korkunç kaza! İki Türk şoför feci şekilde can verdi
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı

Suriye'de YPG'nin kaybettiğini en iyi kanıtlayan gelişme
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Sarsıcı detayları açıkladı: Münasebetsiz ilişkiler, 3 kilo kokain...