Elektrik akımına kapılan şahıs 10 metre yükseklikten düştü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrik akımına kapılan bir şahıs 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Kapaklı ilçesinde A.T. isimli şahıs elinde bulunan koruma demiriyle elektrik teline dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılmasının ardından 10 metre yüksekten düşen şahıs yaralandı. Durumu görenler olayı 112 ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ