Kapaklı'da Ekim Ayında 40 Aranan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ekim ayında yürütülen denetimlerde 40 aranan şahıs yakalandı, 2 binden fazla araca işlem uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında huzurlu sokaklar, terör suçları uygulaması ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalarda 45 bin 715 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 72 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 6 iş yerine işlem yapıldı ve 40 aranan şahıs yakalandı.

Çalışmalarda ayrca 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de 13 bin 768 araç kontrol edildi, 769 ticari araç ve servis aracı ile 380 okul servis aracı denetlendi, 2 bin 170 araca işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ