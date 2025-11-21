Kapaklı'da Çocuklar Motosiklet Hırsızlığından Tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 2 motosiklet çalmaktan gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

Kapaklı ilçesinde motosikletlerinin çalındığını fark eden iki vatandaş, durumu Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çalışma başlatan ekipler, motosikletlerin M.M.B ve H.A isimli çocuklar tarafından çalındığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan 2 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.M.B ve H.A ise, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ