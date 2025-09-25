Kapaklı'da Çatı Katında Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bahçelievler Mahallesi Baltacı Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - TEKİRDAĞ