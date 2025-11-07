Kapaklı'da Aranan Şahıs Yakalandı, Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir aranan şahıs yakalanırken bir de ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yapılan çalışmalarda Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma' suçundan yakalaması bulunan D.B. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makama çıkarılan şahıs, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçundan 5 yıl, 'Yağma' suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası alarak tutuklandı.

Ayrıca aynı gün ruhsatsız silahlanmaya yönelik yapılan saha çalışmalarında şüphelenilen R.Ş. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ