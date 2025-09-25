Haberler

Kapaklı'da Apartman Çatı Katında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı ve polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Baltacı Sokak'taki bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çatı katını saran yangın söndürüldü. Yaşanan yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
