Kapaklı'da Apartman Çatı Katında Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü,

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Baltacı Sokak'taki bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası çatı katını saran yangın söndürüldü. Yaşanan yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.