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Kapaklı'da Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kapaklı'da Aileler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, 30 Mart Pazar günü saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Murtaza T. hayatını kaybederken, Cem T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cem T. hastaneye kaldırılırken, Murtaza T.'nin cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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