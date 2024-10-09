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Kapaklı'da 4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Yaralandı

Kapaklı'da 4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Yaralandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, 4 yaşındaki K.G. evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip düştü. Çocuk, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4. kattaki evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki K.G., evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybederek beton zemine çakıldı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Kapaklı 3-sayfa Yaşam Çocuk

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