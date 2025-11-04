Kapaklı'da 4 Yaşındaki Çocuğun Çakmakla Yatak Yakması Yangın Çıkardı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuğun çakmakla yatağını yakması sonucu yangın çıktı. Aile yangını kontrol altına alırken itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı, olayda yaralanan olmadı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 yaşındaki çocuğun çakmakla yatağını yakması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın, Kapaklı Vatan Mahallesi Plevne Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki çocuğun elinde bulunan çakmak ile yatağını yakması sonucu yangın çıktı. Aile kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışırken itfaiye ekiplerine de durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aile tarafından kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi.
Yaşanan olayda dumandan etkilenen veya yaralanan herhangi biri olmadı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa