Kapaklı'da 2 teneke yağ çalan şahıs yakalandı

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinden 2 adet sıvı yağ çalan şahıs yakalandı.

Yaşanan hırsızlık olayı, Atatürk Mahallesi Işık Sokak'ta bulunan bir toptan gıda işletmesinde meydana geldi. Mesul Müdürü M.G., iş yerinden tanımadığı bir erkek şahıs tarafından 2 adet 18'er litrelik sıvı yağ çalındığını ve bin 600 TL maddi zararı olduğunu polis ekiplerine bildirdi.

Aranma kaydı olduğu tespit edildi

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, sıvı yağ çalan şahsın S.Ş. olduğunu belirledi. Yapılan saha çalışmaları kapsamında hırsızlık yapan S.Ş. yakalandı. Ayrıca şahsın UYAP sorgulamasında Çerkezköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

S.Ş. emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ