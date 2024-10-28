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Kapaklı'da 15 Yaşındaki Sürücü Kaza Yaptı

Kapaklı'da 15 Yaşındaki Sürücü Kaza Yaptı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 15 yaşındaki sürücünün neden olduğu kazada yaralanan A.A., hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı ve inceleme devam ediyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, araç sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları görüntülerine yansıdı.

Kaza, Kapaklı-Pınarça yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 yaşındaki araç sürücüsü A.A.'nın kullandığı 06 FHZ 06 plakalı araç, Pınarça istikametinde doğru seyir halinde olan S.G. yönetimindeki 34 DMS 330 plakalı araca, ardından da park halindeki bir araca çarptı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri kaza esnasında yaralanan 15 yaşındaki A.A. olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralı A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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