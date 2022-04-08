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Kapak açıldı, gaz betonlar yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kapak açıldı, gaz betonlar yola saçıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gaz beton yüklü tırdaki betonların bir kısmı, karayoluna döküldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gaz beton yüklü tırdaki betonların bir kısmı, karayoluna döküldü. Tırın arkasından gelen bir otomobilin dökülen gaz betonlara çarptığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas'tan Bodrum istikametine seyreden Hamit K. idaresindeki 50 AB 436 plakalı gaz beton yüklü tırın dorsesinin yan kapakları, Güvercinlik Mahallesi'ni geçtikten sonra virajda açıldı. Gaz betonları tutan halatın da kopmasıyla gaz betonlar yola ve refüje döküldü.

O esnada arkadan gelen Galip Yönter'in kullandığı 48 NC 137 plakalı otomobil, yoldaki gaz betonlara çarptı. Maddi hasarla atlatılan kazanın ihbar edilmesi üzerine Bodrum Bölge Trafik ekipleri kaza yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.

Yoldaki gaz betonların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - MUĞLA

Kapak açıldı, gaz betonlar yola saçıldı

Kapak açıldı, gaz betonlar yola saçıldı

Kapak açıldı, gaz betonlar yola saçıldı

Kapak açıldı, gaz betonlar yola saçıldı

Kapak açıldı, gaz betonlar yola saçıldı

Kapak açıldı, gaz betonlar yola saçıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Avrupa Birliği, Güvercinlik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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