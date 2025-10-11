Haberler

Kapadokya'ya Giden Motosiklet Sürücüsü Erzincan'da Hayatını Kaybetti

Rusya'dan Kapadokya'ya seyahat eden motosiklet sürücüsü Ahtoh B, Erzincan'da bariyere çarpması sonucu geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olayda sürücünün bacağı koptu ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Rusya'dan yola çıkıp Kapadokya'ya giden Rus motosiklet sürücüsü Ahtoh """b" (40), Erzincan'da bariyere çarpması sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Yeni Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2779 XA 43 plakalı motosikletle Rusya uyruklu Ahtoh ??????b??, iki motosikletli arkadaşıyla seyir halindeyken kontrolü kaybederek çelik bariyere çarptı. Savrulan motosiklet sürücüsün olay yerinde bacağı koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.

Sürücü Ahtoh ??????b??'in iki arkadaşıyla Rusya'dan Kapadokya'ya gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
