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Kapadokya'da Sokak Köpeği Turiste Saldırdı

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Avustralyalı Richard Dearden, eşi ve iki çocuğuyla yürüyüş yaparken, bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Dearden, olay sonrası köpeklerin toplanması için barınak yapılması gerektiğini vurguladı.

Ailesi ile birlikte Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Avustralyalı turiste sokak köpeği saldırdı.

Olay, sabah saatlerinde Göreme beldesinde bulunan Uzundere vadisinde yaşandı. Eşi ve iki çocuğu ile birlikte yürüyüşe çıkan Avustralyalı Richard Dearden bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan turist Dearden yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde eşim ve çocuklarım ile vadi yürüyüşüne gitmiştik. Köpekler oynarken bir tanesi bir anda üzerime saldırıp ısırdı. Hiç saldırgan gözükmüyorlardı, ısıracağını tahmin etmemiştim. Ailemle birlikte geziyordum bebeğim kucağımdaydı. O anda saldırdı. Çocuğuma saldırmadığı için çok mutluyum. Köpekleri bir araya toplamanın çok zor olduğunu biliyorum ama bir barınak yapılıp toplanmalılar" şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Selim Coşkun da yaptığı açıklamada, "Dün sabah saatlerinde müşterimiz Uzundere vadisine gezmeye çıkmış. Orada köpek saldırmış. Yürüyerek buraya kadar gelmişler. Biz de misafirimizi hastaneye götürerek tedavisini yaptırdık" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sokak Köpeği Kapadokya Hayvanlar Güvenlik 3-sayfa Turizm turist

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