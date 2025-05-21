Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Peri Bacalarına İniş Yaptı

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Peri Bacalarına İniş Yaptı
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Nevşehir'in Avanos ilçesinde sıcak hava balonu, peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı. Mahsur kalan turistleri kurtarmak için jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kapadokya'da sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı

Ekipler peri bacalarının üzerinde mahsur kalan turistleri ve mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de peri bacalarının üzerine güvenli iniş yapan sıcak hava balonunun sepetini terk ederek mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde meydana gelen olayda; sıcak hava balonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı. Panik yapan turistler balonunun sepetinden inerken, sıcak hava balonu da tekrar havalanarak güvenli bölgeye inerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kayalıkların üzerinde mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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