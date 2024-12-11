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Kapadokya'da Düşen Turist Kurtarıldı

Kapadokya'da Düşen Turist Kurtarıldı
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Kapadokya'da yürüyüş yapan Rus uyruklu turist, peribacaları arasında dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Ekipler, 2 saatlik çalışma sonucunda kadını kurtararak hastaneye kaldırdı.

Kapadokya bölgesini gezerken peribacaları arasında düşerek yaralanan turist 2 saatlik çalışma ile kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Göreme beldesinde yaşandı. ABD'den Kapadokya tatili için gelen Rus uyruklu 37 yaşındaki kadın turist Polina Alekseyevna Sharabarina, eşi ile birlikte Kapadokya bölgesinde yürüyüşe çıktı. İkili Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'ne gitmek isterken vadide bulunan peribacalarını seyrettikleri esnada kadın turist, bir anda dengesini kaybederek vadiden aşağı yuvarlandı.

Eşi, durumu kaldıkları otel yetkililerine bildirdi. Otel yetkilileri de hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sevk edilen ekipler Aşk Vadisi'nin girişine kadar geldi. Araçlarla buradan sonra ilerleyemeyen ekipler yaya olarak yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki vadiyi karış karış taradılar.

Yaklaşık 1 saatlik aramadan sonra turiste ulaşan ekipler, kadını mahsur kaldığı yerden kurtararak yapılan ilk yardımdan sonra sedyeye aldı. Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından sedyeye alınan kadın turist, yaklaşık 2 kilometre boyunca sedyede taşınarak ambulansa alındı.

Nevşehir'de özel bir hastanede tedavi altına alınan turistin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Öte yandan, salı günü Kapadokya tatili için Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan bir pansiyonda konaklamaya başlayan ABD'li çift hem bölgeyi hem de kaldıkları pansiyonu çok sevdikleri için Kapadokya tatillerini 1 hafta daha uzattıkları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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