Kanyonda mahsur kalan 2 kişi için çalışma başlatıldı Denizli'de kanyonda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Denizli'de kanyonda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Pamukkale ilçesindeki teleferik bölgesinde bulunan kanyonda 2 kişi yaklaşık 5 saattir mahsur kaldığını söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerinde TRAC, AFAD ve güvenlik güçleri harekete geçti. Mahsur kalanların bulunduğu bölgeyi belirleyen ekipler vatandaşların telefonlarıyla irtibatının kesilmesi üzerine çalışmaları hızlandırdı. Bölgede geniş çaplı çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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