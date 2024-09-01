Kanserle Mücadele Eden Emekli Polis Memuru İntihar Etti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 yıl önce kansere yakalanan emekli polis memuru, hastalığının sebep olduğu ağrılara daha fazla dayanamayarak beylik silahıyla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Kuruçeşme Fatih Mahallesi 32. Sokak'taki 5 katlı binanın 2. katında yaşayan emekli polis memuru H.A.'nın (60) evinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden ve tedavi gören emekli polis memuru H.A., beylik tabancasıyla kafasına ateş etti. Silah sesini duyan eşi odaya girip H.A.'yı kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı şekilde H.A. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden emekli polis memurunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, H.A'nın 2 gün önce aile üyelerinin evden çıkmalarını istediği ancak ailesinin bunu yapmadığı bildirildi. H.A'nın ağrılarına dayanamadığı için intihara kalkıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ