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Kanser hastası adamın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kanser hastası adamın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu Amasya'da kanser hastası adamın cesedi Yeşilırmak'ın ortasında bulundu.

Kanser hastası adamın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu

AMASYA - Amasya'da kanser hastası adamın cesedi Yeşilırmak'ın ortasında bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Şirin Köprüsü civarında Yeşilırmak'ın ortasında bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri nehrin ortasında yatan şahsın cansız bedenini sudan kıyıya çıkardı. Cesedin Kamil Sezer'e ait olduğu belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Aracı park edilmiş halde bulundu

Park ettiği aracı yaklaşık bir kilometre geride bulunan Sezer'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastaneden üç gün önce taburcu edildiği, iki gündür de pansuman yaptırmaya gittiği öğrenildi. Ölüm nedeninin belirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amasya 3. Sayfa Haberler

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