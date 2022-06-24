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Kanser hastalarından ilaç ve ameliyat parası alan sağlık şebekesine operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kanser hastalarından ilaç ve ameliyat parası alan sağlık şebekesine operasyon

İstanbul ve Tekirdağ'da kanser hastalarından ilaç ve ameliyat parası adlı altında paralar aldığı iddia edilen doktora ve olayla bağlantısı olan medikal firma yetkilileri ile özel hastane çalışanlarına düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

İstanbul ve Tekirdağ'da kanser hastalarından ilaç ve ameliyat parası adlı altında paralar aldığı iddia edilen doktora ve olayla bağlantısı olan medikal firma yetkilileri ile özel hastane çalışanlarına düzenlenen operasyonda yakalanan 12 kişiden 5'i tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde bir doktorun kanser hastası olan vatandaşlardan ilaç parası ve ameliyat parası adı altında paralar talep ettiği, ayrıca bu konuyla alakalı olarak bazı medikal firma yetkilileri ve özel hastane çalışanlarının içinde olduğu şahıslara yönelik Süleymanpaşa, Çorlu ilçeleri ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan tahkikatların ardından, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 7 kişiden 5'i yurtdışı yasağı konularak, 1 kişi adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktan serbest kaldı.

Ayrıca operasyonda kamu zararının tespiti için bilirkişi tayin edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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