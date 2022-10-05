Kanlı paket ekipleri harekete geçirdi 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çarşafa sarılı bezle bağlanıp dağlık alana bırakılan ve vatandaşların içerisinde çocuk cesedi olduğunu tahmin ettiği paket polisi alarma geçirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çarşafa sarılı bezle bağlanıp dağlık alana bırakılan ve vatandaşların içerisinde çocuk cesedi olduğunu tahmin ettiği paket polisi alarma geçirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin açtığı paketten, köpek ölüsü çıktı. Konacık Mahallesi Gazderesi mevkiindeki ormanlık alanda çarşafa sarılı üzerinde kan olan paketi gören vatandaşlar polise haber verdi. Vatandaşlar kayalıkların arasında gördüğü paketi çocuk cesedine benzetince, emniyet güçleri alarma geçti. Olay yeri inceleme ekipleri etrafta güvenlik önlemi aldıktan sonra paketi açtı. Paket içerisinden, köpek ölüsü çıktı. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Belediye ekiplerinin köpeği alarak uygun bir alana gömeceği öğrenildi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Konacık Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kanlı paket ekipleri harekete geçirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.