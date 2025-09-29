Kangal Termik Santrali'ndeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Sivas Valiliği, Kangal Termik Santrali'nde çıkan yangının ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını, olayda ölen ya da dumandan etkilenen olmadığını açıkladı.

Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihbarın ardından Kangal İtfaiyesi ile santral bünyesindeki acil müdahale ekiplerinin yanı sıra AFAD koordinesinde Sivas merkezden ve Gürün, Ulaş ile Altınyayla ilçelerinden ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yangına kısa sürede müdahale edildiği ve çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangının kontrol altına alındığı ve alanda soğutma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Ayrıca olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve dumandan etkilenen vatandaşın bulunmadığı vurgulandı. - SİVAS