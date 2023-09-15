Kandıra'da Sahilde Ceset Bulundu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahil kıyısında bir ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahilde ceset bulundu.

Pınarlı Mahallesi'ndeki Sardala Koyu'nda vatandaşlar, deniz kıyısında bir ceset gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çürümeye başlayan ve kısmen parçalanmış cesedin, kadına mı yoksa erkeğe mi ait olduğu henüz belirlenemedi.

Savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin, kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.