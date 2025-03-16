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Kandıra'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Cezai İşlem

Kandıra'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Cezai İşlem
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 TL ceza uygulandı. Denetim sırasında kumar oynatan M.T. hakkında da işlem yapıldı. Ayrıca, 2 bin 750 TL paraya el konuldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kandıra'daki bir kahvehaneye denetim yapıldı. Denetimde, kumar oynattığı tespit edilen M.T.'ye işlem yapıldı. Ayrıca, kumar oynayan 4 şahıs hakkında toplamda 36 bin 988 TL para cezası uygulanırken, 2 bin 750 TL paraya da el konuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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