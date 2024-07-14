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Kandıra'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi denize girerken boğuldu. Olay sonrası yapılan müdahalelere rağmen kişi kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dün akşam saatlerinde bir kişi girdiği denizde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Pendik'te ikamet eden Recai Akbaba (42), 2 arkadaşıyla birlikte Cebeci'ye geldi. Dün akşam denize giren arkadaşlardan Akbaba bir süre sonra gözden kayboldu. Akbaba, arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak, hastaneye götürüldü. Recai Akbaba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Recai Akbaba'nın cenazesinin Pendik Kaynarca Cami'de kılınacak namazın ardından Soğanlık Mezarlığında defnedileceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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