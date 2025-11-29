Kandıra Açıklarında Yabancı Geminin Vurulma Anı Dron Kamerasında

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında dün vurulan yabancı menşeli geminin görüntüleri ortaya çıktı. Geminin isabet aldığı an, dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dün Karadeniz açıklarında seyreden yabancı menşeli bir gemi, henüz kim tarafından gerçekleştirildiği belirlenemeyen bir saldırı sonucu vuruldu. İsabet sonrası gemide yangın çıktı. Kıyıya yaklaşık 30 mil uzaklıkta bulunan gemiye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle gemideki 25 personel güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Kocaeli Valiliği konuya ilişkin açıklamasında, "Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide meydana gelen olayda, 25 personel tahliye edilmiş olup sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verdi.

Vurulma anı dron kamerasına yansıdı

Olayın ardından geminin vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Dron kamerasının kaydettiği görüntülerde geminin isabet almasıyla birlikte alevlerin yükseldiği ve yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görülüyor. - İSTANBUL